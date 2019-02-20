【即市分析】港交所升勢有餘未盡

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：市場近期都係跟住氣氛炒，板塊消息及基本因素對股價影響力反而冇咁大。講到主題方面都主要炒中美貿易談判發展、美元加息步伐放緩、人行放水及外資流入A股市場增加等。既然中港股市「有水到」係事實，故見香港交易所(00388)股價近幾個月升得都幾唔錯，可以留意。



大行野村報告指，港股去年第四季交投疲弱，上市活動放緩，但該行相信港交所之衍生工具交易強勁的表現，可抵銷現貨業務弱勢。該行又認為，市況最壞情況已過，預期港交所年內業務可保持平穩，故將其目標價上調至315.1元，維持「買入」的投資評級。



走勢上，該股股價2月初上破246元阻力後現正整固，下方低位逐步上移，MACD牛叉擴闊，醞釀上破260元水平阻力，值得吼位跟進，目標價270元，止蝕252元。

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