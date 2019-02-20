【市後重點睇】港匯低見7.849　金價稍回

美匯指數企96.5水平，港匯低見7.8492，人民幣在岸及離岸價企6.72，圓匯跌至110.9，歐元報1.134，英鎊企1.305。金價稍回至1,342美元。布油企66.4美元。道指期貨變動不大，最新跌28點。



●市後關注點

-23:00 歐元區2月消費者信心指數初值

-次日02:10 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭講話

-次日03:00 美國聯儲局發布1月議息會議紀錄

-次日05:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數收市漲285點或1.01%，報28,514點。內險股強勢，國壽收升逾4%。https://bit.ly/2GSq5OL



●港股格局：

-譚朗蔚話跌落27200點先入市。https://bit.ly/2GzStpy

-溫傑料今年走勢「高低高」，有機升抵二萬九。https://bit.ly/2V6xSfx



●A股快報：滬綜指收升5點，養殖業板塊升勢凌厲。 https://bit.ly/2V6bHpJ

-中國經濟︰「三農」擴大緊缺農產品進口，完善補貼政策。https://bit.ly/2X97T98



●亞洲股市：日股收升128點，軟銀漲3%。https://bit.ly/2GSMICy



●歐股三大指數開市靠穩。https://bit.ly/2Nn0leF



●【即市分析】

-領展有勢挑戰「紅底價」？https://bit.ly/2GCRQeK

-乳業股可受惠國策。https://bit.ly/2SReu9F

-港交所升勢有餘未盡。https://bit.ly/2SLI3JM



●【大師午間教路】睇實今日能否高收！https://bit.ly/2tuFfSs



●【股匯攻略】金價上方阻力在1360。https://bit.ly/2T3cMkP



●【大行報告】摩通調升藥明生物目標價。https://bit.ly/2TYzibK



●華為危機︰英智庫警告讓華為涉足5G是「不負責任」。https://bit.ly/2TYxXlo



●騰訊劉熾平：集團投資規模今年不會收縮。https://bit.ly/2U2yqTO



●中銀推一帶一路債券基金，睇好新興市場貨幣。https://bit.ly/2TSQrUi



●全球經貿戰︰特朗普要求中國「操控人民幣」？https://bit.ly/2Vaaxtz



●新盤部署：海傲灣4月現樓推售，料加價最多5%。https://bit.ly/2tt7el9



●屯門「置樂三寶」低層銀主盤285萬拍出。https://bit.ly/2trCHUY

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm