世紀21吳啟民：需求持續　今年樓價料回升一成

世紀21香港行政總裁吳啟民稱，香港住宅供不應求的情況愈來愈嚴重，無論排公屋或申請居屋，也只有少數人成功。由於市場對住屋呈剛性需求，預計今年樓價「年尾好過年頭」。他表示，一月份不少老牌屋苑的成交價較去年高峰期低一成，不過現時市場上已經消化該類平價放盤，估計今年餘下時間，樓價將會回升一成。



至於集團部署，他表示，今年將會在新區增加據點，不會在同一區重複開分店，現時分店數目約120間，將增加30至40間，而人手則料由現時的1,100人上升至1,300人。



對於近月有代理行落實代理不設底薪的機制，他則表示，集團十年前已落實此政策，現時亦有約200至300名員工採用，而佣金比率高達成交價的60至80%。他指出，採用上述機制對集團更有利，因聘請的主要為具經驗的代理，可自行於各旺區進行銷售，有效減低集團固定成本，又坦言若集團有更多該類員工，會「愈多愈好」。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍指出，去年第四季住宅成交量大幅回落，不過近月已出現回升，坦言屬「小陽春」成交量大升，港島區更出現反價封盤個案。

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