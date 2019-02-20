二手成交：錦綉花園放售半年　劈逾百萬終易手

利嘉閣地產首席聯席董事季思佳表示，元朗錦綉花園最新錄得K段第五街單號屋成交，單位實用面積約1,035方呎，物業為三房間隔，外望樓景。業主約於半年前放售，原叫價1,500萬港元，經議價後減價約101萬元或約6.7%，最後以1,399萬元易手，折合實用面積呎價約13,517元。



據悉，原業主於1997年7月，以約595萬元買入上述單位，持貨約22年，現轉手帳面獲利約804萬元，賺價高達1.4倍。



錦綉花園本月暫錄三宗成交，平均實用面積呎價約13,420元。屋苑現時約有50個單位放盤，最低入場價為1,000萬元，而同類型單位則由約1,360萬元起。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/