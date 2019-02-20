為何中國5G看似贏歐美？林家亨解構...

自從華為事件後，5G技術近期成為熱門話題，但為何電訊技術一直執世界牛耳的美歐國家，竟然會輸給中國？內裏原因是甚麼？



國農證券董事總經理林家亨表示，今時今日探討中國5G技術是否勝過美國5G，我們需要在一些結論細節上作清晰的分劃，才能有一個全面的理解，否則容易囫圇吞棗，單憑現象便誤解了真實的原因。



美國在電訊科技上勝中國是毫無疑問的，但有沒有足夠的財力去支持開發/或更換更新的科技是另一回事。回顧歐美市場過去20年由2G、3G，達至4G的演化，資金來源主要是由民間發起，政府作配合(牌照准入，規管競爭)。在歐洲市場，當年2000年(科網股時代)至今，各大電訊企業投入大量資金，促成了電訊技術上的成熟，但是投資上能否得到合理的回報？答案卻是否定的。歐洲著名的電訊業巨頭如Vodafone、德國電信、英國電信等，其現今股價比起科網股2000年初時，仍要下跌了77%、85%及87%。



在現存環球的各大電訊「龍頭股」中，只有中國移動(00941)股價仍高於當時的科網股年代最高位。故此，在多年辛苦經營下，各環球電訊巨頭由2G升級至3G，由3G升級4G。尚未能賺回老本的同時，現今又要改革至5G制式了，你會願意花數百億美元去搞革新嗎？錢從何來？若你是電訊商，會否考慮資金投入後會不會再重蹈覆轍，再輸一鑊甘？銀行還願意貸款嗎？



其實歐美電訊巨頭回報表現差勁，歐美的反壟斷法案(Anti-trust law)應記一「功」。為了不觸犯法例，各國龍頭電訊商在發展市場之時，只能每家單打獨鬥式在自己地盤安裝網絡基建，不會與競爭者合作共同發展，因為這會違反壟斷法。不過，中國的三個最大電訊商，中國移動、中國電信(00728)，以及中國聯通(00762)卻是共同使用同一(也是後者的共同股東)傳輸商中國鐵塔(00788)的基建設施，以減低開發成本。



再加上中國電訊客戶量龐大，開發5G市場投入資金雖龐大，但投資回報風險不大(過去十多年來上述三大電訊商也年年賺錢)。今次5G在中國的商機/賺錢能力會是很大的，因在5G技術下，自動駕駛系統、無人機送貨、遠程醫療手術指導，以及大型3D立體遊戲機等都可以實現。有別於以往3G和4G網絡主要收入來源於一般客戶/用家，中國商家將會很支持5G市場開發。即使如此，若要歐美電訊商亦投下巨資發展，將來再與中國的5G電訊商競爭，在成本效益比較下，肯定是會輸給中國電訊商，除非歐美政府肯改革法例或作補貼則作別論。



另外，現時世界各國4G使用者，需要每年給予多家美國電訊技術開發商數以億美元的版權專制使用費，其費用將會在5G技術落地後大幅萎縮。全球各國5G用家可能需要每年給予中國5G開發商專利使用費，難怪美國極力阻止中國推廣5G技術的使用。



有企業肯投資，自然便有供應商提供技術了。故此，中國的5G技術「成功」，是首先有市場支持，有商機、有錢賺，才有相關的技術提供，而不是中國先天的電訊科技高於歐美，所以才贏得市場！這是一個因果邏輯，不宜倒轉。



換句話說，中美現時貿易談判中，強調不准國家補貼損害私企自由競爭，內容可圈可點，因為協議內容一旦達成，美國會否在未來用以針對上述三大中國電訊商的共同利益行為，稱為合謀壟斷？因而構成阻礙其他企業(包括海外企業)之競爭？致令美國法院又再判出罰款天文數字的判例？是一個值得關注的重大問題！

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