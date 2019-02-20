土耳其危機一役　滙豐單日狂賺近10億

滙豐控股(00005)於周二(2月19日)公布去年度業績，2018年第4季俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務表現遜色，季內錄得的稅前盈利按季大跌近6成至7.77億美元。



不過外國媒體報道，滙控於監管文件中披露，該行於去年夏季發生的土耳其金融危機中，因土耳其貨幣里拉大幅貶值，單日內賺取了1.2億美元(折合約9.3億港元)的利潤，表現突出。相較德意志銀行於同一危機中，用兩周時間賺取的3,500萬美元(折合約2.7億港元)，多出數倍。



不過，該行於土耳其里拉一役中大賺的消息，無助周三股價表現，逆市跌0.15%，收報66.05元。



去年土耳其受累美國經濟及關稅制裁、加上經濟過熱，以致當地金融市場大幅動盪，土耳其里拉兌每美元一度跌至7.2362，創下有紀錄新低。

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