增強技術實力　港交所擬認購深圳融匯通金51%股權

香港交易所(00388)已簽訂意向書，擬認購深圳市融匯通金科技51%股權。融匯通金是一家技術服務提供商，業務涉及交易所市場、金融監管領域的技術和數據應用等領域。是次收購將通過增加融匯通金註册資本的方式完成。



融匯通金是深圳市金證科技股份的子公司，金證股份是上海證券交易所上市公司。



如果交易完成，金證股份在融匯通金的股權佔比，將由目前的60%降至29.4%；融匯通金本身的員工的股權佔比則由目前40%降至19.6%。



港交所行政總裁李小加說，希望通過合作，進一步增強該所現有的技術實力，拓展業務範圍，創造新的增長機遇；這亦將有助於港交所減少對第三方供應商的倚賴、管理開發成本和降低項目執行風險。



交易有待簽署正式交易協議。各方預期在今年第2季完成交易。







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