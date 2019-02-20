【今日破位表】地產股強勢　金礦股受捧

市場繼續觀望中美貿易談判，港股今日(周三)反覆向上，恒指升285點，以28,514點收市，主板成交1,086億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有28隻，股價創52周新低的股份則有23隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



本地地產股強勢未完，新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)及信和置業(00083)齊齊破頂。領展房產基金(00823)、陽光房地產基金(00435)等房託基金(REITs)亦受捧，其中前者即市再創出升穿90元大關，創出90.05元的上市新高。



另外，金價近期反覆做好，金礦相關股鑊氣十足，山東黃金(01787)及招金礦業(01818)雙雙創出52周新高，收市仍分別升0.6%及3.3%。

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