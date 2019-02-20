華人置業發盈警　料去年盈利最多急插近八成

華人置業(00127)發盈警，預期截至2018年12月31日止全年度收入或下降39至49%，溢利則大幅下降68至78%。2017年同期收入約15億港元，溢利約37億港元。



此外，集團表示，於2018年度的全面支出總額可能錄得一項顯著支出，包含關於中國恒大(03333)股份未變現公平值變動虧損約31億港元。



集團指出，去年度收入下降及溢利大幅下降主因是買賣物業銷售減少、上市投資及財資產品公平值虧損約7.11億港元，以及債券未變現公平值變動虧損約13億港元和出售債券已變現虧損約2,000萬港元。

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