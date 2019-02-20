瑞銀財富報告︰日圓註定會反彈　未來12個月見105

瑞銀全球財富管理研究團隊一份客戶報告表示，日圓被「大幅低估」，並仍是最被低估的主要貨幣，註定將會反彈。在未來12個月，日圓兌美元匯率料將上漲5%，達到105日圓兌1美元。



雖然黑田東彥周二表示，如果日圓匯率影響了日本經濟，央行可能考慮採取進一步的刺激措施。但瑞銀認為，日本工資增長加速勢必會刺激通脹上升，引發日本央行比預期更早採取政策行動；相反聯儲局料達目前加息周期的終點，導致兩國政策分化，並提振日圓兌美元匯率。



報告指，全球經濟增長勢頭低迷也可能會刺激避險需求，令日圓受惠。日本宏觀形勢健康，預測日本央行將在2020年初開始貨幣政策正常化，甚至可能在達到2%通脹目標之前行動。



報告建議，通過沽空由同等權重的美元、瑞士法郎、人民幣構成的貨幣籃子，來提供做好日圓的資金；預計在12個月內，日圓兌瑞士法郎將從現在的110.23日圓升到105日圓，日圓兌人民幣將從16.35日圓升至15日圓。





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