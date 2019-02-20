新股專輯：基石藥業略高於中間價定價

據知情人士透露，香港第六家未有盈利生物科技股基石藥業(02616)，以略高於招股價中間價定價，該公司的招股價範圍為11.1至12.8元。



該公司發行約1.86億股，當中1成在港公開發售，集資所得30%用於公司核心候選產品，40%用於管線中其餘臨床藥物及IND階段候選藥物，20%用於研發及尋找新候選藥物，10%用於營運資金及一般用途。該公司將於下周二(26日)首掛。



基石藥業是次引入4名基礎投資者，合共認購9,500萬美元等值股份。基投包括新加坡政府投資公司(GIC)、博裕資本(Boyu Capital)、益尚資本(Ishana Capital)，以及索羅斯基金前合夥人David Kowitz及Sheldon Kasowitz旗下的Indus Funds。

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