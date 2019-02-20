立信德豪：今年參與ESG大獎企業倍增　至逾60間

會計師行立信德豪(BDO)第二年舉辦環境、社會及管治(ESG)大獎，表揚於業務上已就ESG問題制定全面和長期可持續策略、目標及計劃的上市公司。



該行香港董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢指，今年參賽企業超過60間，較去年增加一倍。當中包括很多新上市公司及創業板上市公司，反映愈來愈多企業重視ESG披露的質量，亦顯示公司了解ESG報告的價值，故樂意投放時間及資源，將可持續發展因素融入業務模式及價值。



他又指，現時不少上市公司在ESG報告已超出交易所最低要求，但在管理層參與度及ESG報告獲第三方認證等方面可加強，期望透過奬項鼓勵企業共同提升香港整體ESG水準。



鄭文漢指，許多私人企業因業務需求、市場競爭等，均對ESG有一定要求，部分企業的標準甚至超出上市公司的標準。另外，隨中國政府加強對環境保護，減少污染等，近年內地對企業ESG亦有要求，如能源及礦業公司要保護環境及減排。

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