【深度解構】澳洲經濟異象預示全球資產難大冧？

正當市場憂慮央行「收水」之際，全球經濟或已證實進入「新常態」，或能解釋為何股市愈升愈有！答案來自連聯儲局前主席耶倫都篤信的經濟指標「菲利普斯曲線」(Phillips Curve)，可能真的已過時了。一旦如此，全球央行確實加息無期，極低息的環境相信會持續一段很長時間，意味資產價格或難以大冧。



【何謂「菲利普斯曲線」？】

「菲利普斯曲線」(Phillips Curve)主要指出，失業率與薪酬增速有明確的反比關係，從而帶動通脹。



一般來說，當失業率下降，打工仔就多了「跳糟」機會，由於僱主要挽留人才，薪酬自然上揚，薪酬上揚將會令消費增加，再推動通脹，這就會逼使當地央行加息，形成完整的貨幣緊縮周期，以壓抑經濟過熱及通脹失控。這就業與薪酬及通脹的關係就是「菲利普斯曲線」的概念。



【澳洲2015年已打破了「傳統」】

不過，該著名經濟學理論恐已被澳洲推翻了，所謂一葉知秋，它引申出全球正同樣面對這問題。



從本文附上的圖可以看到，自2015年起，澳洲失業率節節向下，惟通脹也徐徐偏軟。本月就惹起了澳洲儲備銀行(即澳洲央行)關注，行長洛威(Philip Lowe)曾與同胞討論相關問題。



他說：「我每年都會出席6次巴塞爾會議，該會議是與全球其他央行官員交流，這(低失業率、低通脹)是最普遍討論到的話題。為何勞動力市場偏緊，但薪金沒有增長？澳洲的故事是真實的全球故事。」



值得留意的是，在時間上，聯儲局主席鮑威爾及前主席耶倫都是在1月底開始，論調變得更「鴿派」。



最新數據顯示，澳洲去年第4季勞工薪金增長按年穩定地微增2.3%，而失業率維持5%。事實上，自2015年以來，「菲利普斯曲線」理論已不適用於澳洲，在已發展國家而言，只有丹麥的表現能貼近理論。



更堪憂的是，澳洲央行為刺激通脹及挽救經濟增長疲弱，已在2016年將利率減至1.5厘的紀錄新低，目的是鼓勵企業投資及招聘，從而令「菲利普斯曲線」理論見效。不過，隨着時間過去，失業率確實已跌至5%，部分大城市更跌至近4%，意味該國已屆「全民就業」，惟薪金加幅及通脹竟然持續呆滯。



【怎解釋？】

洛威表示，這或許已是「新常態」，可能失業率要再跌，才能刺激薪金增長，全球其他央行也得出相同結論。



他表示，要解釋這異象，應與科技進步及全球化有關，全球的人口互動增加，也增加了相互的競爭，令貨物價格保持低企。不過，他本月仍說：「某程度上，我不會否定菲利普斯曲線，因為隨着勞工力不斷被收緊，企業已開始進取地挽留員工，薪金將會向上。」



不過，可以肯定的是，薪金能否推升通脹仍需較長時間觀察，意味全球央行短期內實在很難改變利率，更遑論加息。由於央行難以進取地「收水」，換言之，現階段未是時候出現股災。

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