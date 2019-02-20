美股準繩波浪大師：標指料快出現急插式大調整

外國傳媒報道，美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt最新警告，近期美股幾乎「直線式上升」，這樣的升浪通常不會有好結果，估計很快出現急速調整。



他指出，根據波浪理論，標指是有機會重拾跌浪，以完成「4浪」的微浪調整。在大幅調整前，標指或上衝至2,800點甚至更高。由於標指周二(2月19日)收報2,779點，即目前已接近完成整個升浪。



他解釋，上周曾表示，一旦標指能升穿前一周的高位，即2,738點，就有可能延展升浪。由於目前已升穿了，故2,740至2,755點支持區間非常重要，只要標指向下跌穿了2,730點，就反映調整浪來臨。相反，若標指能向上企穩2,780點，只要不跌穿支持位2,750點，就有機會挑戰2,810至2,840點區間。不過，無論結果如何，根據波浪理論，標指總要先經歷一次大調整，才有望再闖高位。



他表示，接下來的大調整將是「既急且快」，從本文附上的圖可以見到，一旦標指受制於2,831點，根據黃金分割比例計算，標指調整目標分別為2,561點、2,509點，以及2,436點，即最多會調整逾12%，時間是2019年6月左右完成，之後再重拾升浪，2019年9月或再挑戰新高。根據理論，標指接下來的大調整料不會跌穿去年12月底創下的2,346點。



儘管如此，他仍相信由2009年開始的美股牛市未完結，終極目標依然是標指3,200點、甚至4,000點，估計升浪仍有數年時間。



事實上，Gilburt近年測市頗為準確。舉例來說，他在去年11月警告，由於標指跌穿了2,880點支持位，料將上演「過山車」式大幅波動走勢，未來數周恐插逾500點或19%。結果標指果然在去年12月26日低見2,346點！



他早於2015年透過「波浪理論」，預言標指最少升至2,537至2,611點，結果在2017年實現。在2017年，他預言標指遠未見頂。到了2018年9月11日，他預測只要標指能守住2,830點，未來兩周(即9月25日前)內有機會升至2,975點，結果同年9月21日曾高見2,940點。



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。

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