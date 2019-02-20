【專訪】正八集團廖偉麟：今年料斥15億掃商廈

商廈前景普遍被睇淡，不過，正八集團主席廖偉麟認為，加息周期已經見頂，故將該類物業價格走勢預測，由下跌約10至15%，收窄到回落約5至10%。同時，該集團表明會趁低位入貨，預計今年將斥資約10億至15億元，主力入市寫字樓物業。



廖偉麟接受《東網》專訪時表示，集團2019年入市金額與去年相若，主要目標為樓價約5,000萬至3億元的寫字樓物業，集中在港島核心區位置。至於集團上市步伐，他表示，已經提交相關文件，預計最快今年內上市。



他又指出，今年寫字樓市場會續受中美貿易戰影響，引致投資氣氛轉淡，料售價走勢將會下行。不過，市場仍有不少有利因素，如港島區不少散業權的甲級寫字樓租金，錄得一定升幅，普遍呎租介乎逾80元至逾100元，相信對樓價有一定支持作用，故作出上述樓價調整預測。



對於去年港島甲廈呎價屢創新高，最高更達約6.18萬元。廖偉麟認為，今年再向上突破高位的機會較低，估計商廈市場將會呈現「上落市」格局。估計市場用家及投資者或傾向在核心區尋找落後大市的商廈。他指出，目前市場仍然低水的物業，包括金鐘海富中心、力寶中心等，估計該類寫字樓售價或會向上攀升。



購買商廈不同住宅物業，廖氏分享多年以來對寫字樓物業的入市心得。他表示，無論「市好」或「市壞」，亦不會影響其投資部署，主要因為在上升周期可作「貴買貴賣」，而在下行周期則可「平買平賣」。



若遇上市況轉壞的情況時，將會出現執平貨的機會，平價入市後只要透過內部裝修、重新開則，以及尋找優質租戶等方法，相信可以為物業「包裝」增值，並更容易吸引新買家。



至於入市前，他認為應要衡量市場上相同或類近單位的供應量，如若同一商廈有太多投資者有意放售單位，將會導致供應過多，或會令價格有很大差異，因為「不同業主或買家亦有不同手法」。同時，可多考慮單位的細節，如盡量選擇位置較佳、享有海景，或正向電梯的單位。



此外，廖氏對本港零售舖位物業市場不太樂觀，因為近年市民或旅客都傾向於大型商場消費，加上網購潮流大行其道，相信今年整體舖位售價要跌10至15%，之後市場才會出現承接。他表示，公司有意於九龍或新界區尋找售價2億至3億元的樓上舖。



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