聯交所股權變動資料顯示，中國中鐵(00390)於2019年2月14日獲摩根大通增持174萬股，最新持股數目約2.53億股。



上海石油化工(00338)於2月14日獲摩根大通增持728萬股，最新持股數目約2.1億股。



中國金石(01380)於2月1日獲Oasis Tycoon Investments Ltd增持約2.87億股，最新持股數目約2.87億股。



中聯重科(01157)於2月14日獲富達增持454萬股，最新持股數目7,053萬股。



友邦保險(01299)於2月18日獲The Capital Group增持106萬股，最新持股數目約10.8億股。



廣汽集團(02238)於2月15日獲貝萊德增持100萬股，最新持股數目約2.16億股。



松齡護老集團(01989)於2月18日獲嚴定國增持19萬股，最新持股數目約6.09億股。



億都(國際控股)(00259)於2月19日獲李國偉增持20萬股，最新持股數目約7.1億股。



六福集團(00590)於2月18日獲黃偉常增持8萬股，最新持股數目約2.49億股。



創業集團(02221)於2月19日獲朱勇軍增持44萬股，最新持股數目7,957萬股。



陽光房地產基金(00435)於2月19日獲郭淳浩增持1萬股，最新持股數目1萬股。



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中興通訊(00763)於2月14日被摩根大通減持57萬股，最新持股數目3,722萬股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於2月14日被摩根大通減持298萬股，最新持股數目8,408萬股。



中盈盛達融資擔保(01543)於2月18日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持10萬股，最新持股數目5,386萬股。



深圳國際(00152)於2月15日被賴海民減持138萬股，最新持股數目約2.12億股。



福萊特玻璃(06865)於2月19日被MOVING LTD減持2,098萬股，最新持股數目4,850萬股。



第七大道(00797)於2月19日被Sino Dice Group Ltd減持6,370萬股，最新持股數目約1.31億股。



重慶農村商業銀行(03618)於2月15日被BlackRock Global Funds減持4,760萬股，最新持股數目8,528萬股。



銘霖控股(01106)於2月15日被LU HONGYING減持2,100萬股，最新持股數目約26.78億股。

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