【北水追蹤】內銀騰訊沽壓重　內險吉汽獲追捧

港股今日(周三)反覆向好，恒指收市升285點報28,514點，主板成交1,086億元。港股通成交額約139億元，較上個交易日增加約24億元，佔主板成交額12.8%；南下資金淨流入僅1,220萬元人民幣。



內銀股沽壓沉重，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)港股通分別錄得約8.4億元及3.2億元的淨賣出，其中前者為全日淨流出最多之個股，惟兩者股價收市仍分別有0.5%及0.6%升幅。



騰訊控股(00700)持續受制於10日線，今日升1.4%報341元，惟其港股通仍錄得約2.9億元的淨沽盤。至於海螺創業(00586)及石藥集團(01093)亦捱沽，港股通分別淨流出約8,492萬元及6,129萬元。



內險股獲買盤支持，中國人壽(02628)及中國太保(02601)分別錄得港股通淨買入約3.4億元及1.3億元。



另外，吉利汽車(00175)、中信証券(06030)及香港交易所(00388)亦受南下資金追捧，其港股通分別有約2.6億元、1億元及1億元的淨買盤支持。

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