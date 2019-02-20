忘記年初榮景吧！調查指歐洲股市最少要跌半成

市場紛紛預警，歐股今年展現的升勢或戛然而止，並調頭向下。外電報道，最新調查預計到了2019年底，歐洲STOXX 600指數將由目前水平下跌4.5%至353點。同時，歐洲STOXX 50指數料較當前水準下滑0.9%。



得益於美國聯儲局的鴿派態度，歐洲股市今年開局良好，市值自12月27日的低點以來已累計增加了約1萬億美元。



不過，市場仍需面對去年年底導致國際市場暴跌的許多擔憂。瑞信指出，全球股市漲勢接近尾聲，歐洲股市自然難逃一劫。該行指，在美國聯儲局的自滿情緒等風險下，下調股市評級至中性。



此外，歐洲市場需同時面對自身困局，由於英國，德國，意大利，西班牙和法國等國政府複雜的政治局勢，該地區尤其容易受到負面情緒的影響。



再者，歐洲經濟增長前景也沒有改善迹象，歐盟月初時也全面下調了對德國和幾大歐元區主要經濟體的經濟預測。



事實上，資金已悄悄撤離歐洲，數據顯示歐洲股票型基金上周再次出現資金流出，規模更創下歷史第二高水平。

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