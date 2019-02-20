熊市真的完了？A股市值增近7萬億　估值仍便宜

外國傳媒報道，受惠於環球股市今年以來的反彈浪，中國A股也上揚，去年出現的信心危機似乎已完結。



經歷了1月升浪後，中國A股總市值已大幅增加逾8,930億美元(近7萬億港元)，令4大指數，即滬綜指、深成指、滬深300，以及創業板，都開始出現超買迹象。其中，滬深300指數已反彈15%，是過去10年最佳年度開局，整體成交額亦創下2018年3月以來最高。



儘管市場人士仍然質疑升浪根基脆弱，但A股估值無疑仍十分便宜，滬深300指數目前的市盈率依然少於11倍，低於2018年頂部約1/4；創業板指數市盈率亦低於5年平均值的35%。這意味着雖然中國股市由低位累彈不少，但投資機會仍在。

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