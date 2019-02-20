內地強調沒有搞「量寬」　「降準」是順應市場

內地傳媒報道，近期實施的一些貨幣政策被個別聲音質疑是不是搞「量化寬鬆」？國務院強調，穩健的貨幣政策沒有變，也不會變，堅決不搞「大水漫灌」！



國務院解釋，一個月內兩次「降準」，既是順應市場主流呼聲，也因內地存款準備金率較世界上任何主要經濟體都高，有充足空間調整，過程中也適當回收了流動性。相關金融機構要讓更多貸款流向實體經濟和中小微企業，特別是要向中長期貸款方向加大力度，以此引導宏觀經濟平穩運行、長期向好。



「降準」後，社會融資總規模上升幅度表面看比較大，但仔細分析就會發現，其中主要是票據融資、短期貸款上升比較快。這不僅有可能造成「套利」和資金「空轉」等行為，而且可能會帶來新的潛在風險。

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