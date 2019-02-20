投資者注意！聯儲周四凌晨或主宰後市去向

外國傳媒報道，聯儲局將於香港時間周四(2月21日)凌晨3時公布1月議息會議紀錄，或成為全球金融市場重要的「風向標」，主宰着後市續升還是升浪完結。



報道指出，由於聯儲局官員1月議息後突然「放鴿」，論調轉向暫不加息，使即將公布的會議紀錄更重要，可能進一步揭示暫停加息的時間有多長。



回看1月議息聲明承諾，對未來利率「調整」的時機將「保持耐心」，與去年12月「進一步逐步加息」的論調明顯背馳，令下一步行動是加息還是減息留下懸念。



有分析員稱，真的希望官員們能更清楚定義「耐心」，究竟是甚麼數據會促使他們採取行動或選擇按兵不動，再多一點的解釋會很有幫助。



另外，市場亦關注議息紀錄會否提及縮減資產負債表的步伐。

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