2017年預言道指3萬點專家：4月5日就會達標？

外國傳媒報道，早於2017年4月預言道指會飆上3萬點、至今仍堅持其目標的投資顧問公司The Arora Report首席投資官Nigam Arora最新表示，若美股維持今次升浪的速度，道指將於4月5日升見30,000點！問題是機會有多高？



他指出，由於市場人士不斷質疑今次升浪欠缺基本因素支持，令成交額一直不多。這看似是脆弱的升市，因大戶仍未入場，惟這同時反映着市場依然有足夠「燃料」推動大市繼續向好。因此，他仍是看好道指能升至30,000點。



至於是否4月5日就達標？他稱，沒有人能否定，當然，股市極小機會是直線上揚，總要經歷波折。他呼籲一旦中美達成協議，投資者要提防「趁好消息出貨」的現象。



另一個使他依然看好股市的因素是投資者情緒未到「極端看好」，目前充其量只是「十分看好」；相反，去年聖誕節則是「極端看淡」，令股市出現反彈浪。他當時亦透露已減持淡倉，伺機買股。



Arora是於2017年4月道指僅16,000點水平時，預言目標3萬點，並且有機會在總統特朗普首次任期完結前實現(即2020年左右)，當時被不少人譏笑嘩眾取寵，並收到不少惡意電郵。他在2018年2月大冧市後重申，美股僅是調整，預期捱過本輪調整浪後將再創新高。



他預言道指3萬點的理由是：特朗普的稅改方案將為標普500大企業的每股盈利增加約13美元；削減監管亦會令每股盈利增加7美元。再加上美國經濟增長加速至4%，令企業未來5年的每股盈利會高達190美元。若以市盈率20倍應用於企業每股盈利190美元來計算，標指合理值是3,800點。若將方程式應用於道指，預期在2021年底前會升上33,450點，即「道指3萬點」不是夢。



Arora的投資戰績亦彪炳，2007年當美股表現非常好、樓價破頂時，他呼籲投資者要實行100%的安全模式，並在2008年初建議沽空股市，結果旗下基金當年大幅獲利45.9%。到了2009年3月美股低殘時，就建議進取地買股。

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