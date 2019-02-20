科創商機：雲端遊戲崛起　威脅2600億市場

雲端計算的發展令大眾可隨時隨地享受影音娛樂，對傳統產品如CDs、DVDs等需求隨之減少，這趨勢很可能顛覆遊戲市場。專家認為，雲端遊戲時代或比想像中更快降臨，意味玩家可能不再需要連接電視機的傳統遊戲機，有機會威脅這個年銷售額超過2,600億港元的市場。



傳統遊戲機在家中的領土戰爭已經持續了50多年，而且「傷亡」不時發生，舉例說，誰人還會記得家用電子遊戲機Casio PV-1000、萬代Playdia，以及掌上遊戲機Timlex Mega Duck？這些遊戲機曾幻想可挑戰業內龍頭任天堂(日股：7974)和索尼(美股：SNE)的產品，但最後無功而還，慘被時代淘汰。



過往競爭局限於遊戲機，現時演變成科技和遊戲的鬥爭。透過雲端計算技術，全球各地玩家可透過串流形式玩遊戲，不用再下載或買實體遊戲機，雲端遊戲將蠶食傳統遊戲機銷售。



早前，遊戲公司Ubisoft旗下遊戲《刺客教條：奧德賽》(Assassin's Creed Odyssey)在任天堂Switch主機上已有雲端版本，玩家依靠線上伺服器來玩，意味雲端遊戲時代已降臨。



市場調研機構Newzoo料，去年傳統遊戲機市場銷售額按年增15.2%。而5G寬頻技術改善或會加快雲端遊戲發展，當串流愈見成熟，對傳統遊戲機的需求愈低，對這個全球硬件連軟件年銷售額達340億美元(約2,652億港元)的市場將構成重大威脅。



雲端遊戲有顛覆性影響，分析認為雲端遊戲可令遊戲製造商如Electronic Arts(美股：EA)、Activision Blizzard(美股：ATVI)受惠。它們可跳過中介而直接從玩家手中賺錢，不用被中介分一杯羹。



另一邊廂，遊戲硬件相關公司，如製造傳統遊戲機的微軟(美股：MSFT)、索尼、任天堂；製造圖形處理器的Nvidia(美股：NVDA)，皆有機會受累傳統遊戲機市場增長放緩，甚至萎縮。



這些公司當然不會坐以待斃。如微軟於去年十月展示遊戲進化的願景，冀可在今年試行雲遊戲服務Project xCloud；公司亦有收購遊戲工作室以增強自家製作。



而Nvidia正測試旗下新雲平台GeForce Now，適合休閒或主流玩家，只是對資深玩家而言，遊戲的網絡延遲會令人氣餒。



事實上，雲端遊戲最難解決的是網絡延遲。大家看電影時，不會介意電影遲了數秒開始，但對資深遊戲玩家來說，遊戲延遲一毫秒也影響重大。倘有延遲，在雲端上就難以玩多人連線的高質遊戲。因此，未來還要靠5G及寬頻速度的提升令雲端遊戲進一步發展。只有寬頻速度夠快，才足以把傳統遊戲機玩家吸引到雲端遊戲。雲端遊戲其中一個吸引之處，是玩家可在電視上暫停遊戲，然後在智能電話上繼續。



分析指，到2020年75%的傳統電子遊戲機遊戲可透過網絡下載，比現時的40%比例大大提升。這有利增加邊際利潤率：預期每10個百分點的下載滲透度提升，毛利率可上升3個百分點。



這只不過是開始，下一步是如串流音樂平台收取月費。有分析員預期Electronic Arts在兩至三年內推出可訂閱的雲端高質遊戲服務。



當然，傳統遊戲機又未必會一下子從市場上消失，因為這是不少人的兒時玩意，他們對實體遊戲機有情意結。



●一隻Game受歡迎隨時可吸千億

只需要一隻深受玩家愛不惜手的遊戲，開發商已可賺得盆滿缽滿。早前有外媒引述消息人士指，吃雞遊戲《堡壘之夜》(Fortnite)的開發商Epic Games，傳去年取得30億美元（約234億港元）利潤。儘管官方對此沒有置評，但足以反映遊戲市場的潛在巨大商機。



有傳該公司在去年新一輪融資估值接近150億美元(約1,170億港元)，投資者包括KKR、Kleiner Perkins及光速創投等，投資總額達12.5億美元。而早在2012年時，騰訊控股(00700)以3.3億美元收購Epic Games的48%股份。



有分析指，投資者看好遊戲及背後的遊戲引擎Unreal Engine(虛幻引擎)，「錢途」無限，憧憬未來其技術可以擴展到用在醫學研究、汽車製造等領域上。



《堡壘之夜》是射擊生存遊戲，可讓玩家免費下載和遊玩，亦可透過付費買入數碼商品以加快進度和增強實力。遊戲玩家早前已突破2億名，據報累計為公司帶來10億美元收入。這隻遊戲受追捧，令微軟在早前公布的業績上，點名提到它是遊戲分部盈利的一大貢獻者。



不過，市場同時開始憂慮這遊戲的受歡迎程度有見頂回落風險，例如看遊戲直播的玩家人數下滑，且看今年開發商還會有甚麼新招吸客。



●企業推電競手機 攻資深玩家

市場調研機構Newzoo早前報告顯示，全球手機遊戲市場去年銷售料達703億美元（約5,483.4億港元），並首次佔所有類別遊戲消費的大部分。



高階手機遊戲愈受歡迎，玩家對硬件的要求亦隨之上升，於是吸引部分公司涉足可專門用作打機的電競手機市場。例如Asus和Razer(雷蛇)去年皆推出有特別設計、功能及附件的電競手機，瞄準資深遊戲玩家，較蘋果公司(Apple Inc.)和三星行得更前。



電競手機雖仍然具備一般手機功能，但不應視之為普通可以玩遊戲的多功能手機。現時大部分智能手機可以支援《Candy Crush》、《Pokémon GO》等休閒遊戲，但若要連線玩競爭性強的高階遊戲如《堡壘之夜》(Fortnite)及《絕地求生》(PUBG)，便需要電競手機才能應付。



全球較受大眾歡迎的智能電話如Apple旗下iPhone和三星Galaxy系列，雖具備高端硬件規格，但對電競類遊戲未必足夠。另外，電競手機有高刷新率的屏幕，有較快回應速度等，可讓玩家尋求更暢順的遊戲體驗，吸引熱愛手遊的玩家。



以雷蛇手機為例，採用厚重設計和厚邊框，方便手握亦不會覆蓋喇叭，不會影響打機時的音樂體驗，這樣的設計與現時市場流行的截然不同。而Asus電競手機賣點是超聲波觸控鍵，僅需微小的壓力觸控即可操作。手機亦可配合其他配件，如桌面底座可加多一個屏幕，亦可以連結電腦屏幕並配合滑鼠和鍵盤打機。

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