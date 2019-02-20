領展收購深圳新怡景商業中心　涉66億人幣

領展房產基金(00823)公布，收購中國內地物業新怡景商業中心，代價66億元人民幣(下同)。



該物業位於深圳市福田中心區福華路，為一幢五層高的購物商場，零售面積約為8.38萬平方米，零售租用率約為100%；並擁有741個泊車位，提供購物、休閒、觀光、餐飲、娛樂及文化體驗。於2018年12月，物業每月總收入為2,380萬元。



在現有零售租約中，將於2019年、2020年及2021年屆滿的租約分別佔該物業租金收入約25.5%、24.8%及18%。領展稱，可透過優化行業及商戶組合提升該物業的續租租金及營運表現。



領展表示，有關交易是集團旗下於深圳首個、粵港澳大灣區內第二個收購項目，也是中國内地一線城市的第五個物業。集團行政總裁王國龍相信，此項資產增長潛力龐大，將利用集團在資產提升及營運商場的專長，提升商場客流，將新怡景商業中心改造成深圳市的休閒及娛樂地標。

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