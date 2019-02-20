理財Campus︰比特幣冧價　掘礦男點翻身？

年僅28歲的香港仔吳國晉(Sunny)，現時手上持有兩個加密貨幣掘礦場、一間區塊鏈公司及過千萬元現金流。這一切除了是憑藉個人膽識外，亦靠其洞察力及努力不懈的精神！不過，比特幣由前年近2萬美元的高位急速下滑，至今仍慘跌約80%，究竟這名80後如何面對這個難關？



17歲時，Sunny就到英國留學，雖然生於小康之家，但他並沒有「攤大手掌」問家人「拎錢」，反而自力更生。他高中時曾任職餐廳洗碗員，上大學後亦任補習老師及論文寫手。其後他更在英國當地開設電力顧問公司，提供省電方案。



●碩士畢業 棄高薪厚職

在英國修讀碩士後，他便回港任職精算師，年收入約70萬元，平均月入近6萬元。惟他覺得工作苦悶加上工時長，及後轉到保險公司任職，月薪急升至20萬元。他直言：「別人看我表面風光，但其實我都捱過。當年為方便返工，曾在鰂魚涌以8,000元租入約百方呎劏房，及後人工跳升，才搬到炮台山木蘭苑居住。」



人工雖十級跳，但他依然努力上進。數年前他不斷買入比特幣(Bitcoin)，高峰時期更擁有7個礦場。不過，比特幣價格去年急插，加上挖礦機騙案頻生，以致部分港人誤以為區塊鏈及加密貨幣，均是騙人的伎倆。事實上，電子貨幣在全球認受性頗高，近日外媒就指，俄羅斯政府計劃以比特幣取代部分美元為儲備貨幣，涉資或高達100億美元。



其實Sunny在2014年時，就與比特幣結下不解之緣。當年他在美國參觀遊戲展，留意到對面展廳一個關於區塊鏈的講座。他指：「當時好奇心驅使我走進去，頓覺區塊鏈與自己的經濟理念相似，如公平經濟、去中心化等。而當時的講者及投資者竟是摩根大通、高盛的基金經理。」



他心想，私人銀行高管都辭職發展區塊鏈，一定有原因！於是他先投資比特幣，當年每個價格僅約400美元，但手上的資金只夠買10個。後來見幣價升值，他把心一橫，向多間銀行借貸，運用個人高薪的條件，成功借得約200萬元，大膽地買入挖礦機掘比特幣。經過一輪資料搜集後，他決定把礦機全數送到冰島，原因是當地電費便宜，每度電相等於約0.2港元。



Sunny笑指，「當初心想要博一博，大不了輸清全部錢，沒有甚麼是輸不起的。」而其投資路亦非一帆風順，比特幣價格曾由1,100美元急跌至100美元，他表示當時亦相當擔憂，幸好3個月後反彈至1,700美元，成功避過一劫。



●中港七礦場縮剩兩個

及後，他先後在廣州、香港及雲南合共開設7個礦場，並成立加密貨幣公司XBLOCK，研發不同貨幣的運算力。「當時的科技與現今不同，當年機械的運算力只有1TB，一部機用一天時間只可挖到0.4個幣；但現時每部機的運算力30TB，可以挖到的貨幣就更多。」



科技進步加上投資有道令他的身家暴漲，他亦趁高位沽出部分比特幣，獲利逾千萬元。近年比特幣價格從天堂跌入地獄，淨計去年急挫74%，而自2017年歷史高位至今更是大跌約80%。Sunny亦身受其害，現時他仍持有1,300個比特幣，帳面已錄得虧蝕，而其所持的礦場數目，亦由7個大幅縮減至位於雲南的兩個，礦機亦僅剩1,500部。



●設區塊鏈公司做Game

2017年10月他在廣州開設區塊鏈公司「閃鏈」，專門為公司提供相關技術解決方案，同時又聘請人寫遊戲程式，希望將區塊鏈與遊戲結合，引入大眾市場。他稱，「其實區塊鏈背後理念是以『公平』為大原則，我想將這個理念落地。」



展望後市，他認為，比特幣上半年價格仍會向下，但當跌至某個水平就會吸引大鱷吸納，屆時價格才真正見底，又預期比特幣要待2020年才會復甦。



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【區塊鏈技術可多範疇應用】

加密貨幣是區塊鏈的其中一種表現方式，簡單來說，區塊鏈及加密貨幣的關連度，就等如同互聯網及網站，加密貨幣必然運用了區塊鏈技術。



至於區塊鏈技術亦可以應用在支付、智能合約、金融服務，以及物聯網等多個範疇之上。

在支付方面，區塊鏈技術可以用作點對點跨境支付，能夠縮短時間及降低成本；而智能合約則可以令合同訂立、守約及條件完備之後所觸發交易、即時支付、信用系統紀錄等。



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