美銀：若中美達成「真正」協議　股市或再飆一成

外國傳媒報道，美銀美林定量分析及股票首席策略師Savita Subramanian表示，如果中美能達成「真正」的協議，標指將能夠在現水平再升最多10%。



她指出，目前市場已預期，中美即將達成的貿易協議沒有新意，會令美國維持目前關稅稅率，只是不會上調，其他範疇仍要再談判。一旦如此，由於股市已將該因素計入升浪之中，她會建議投資者趁好消息出貨，因再上升的空間不大。



不過，如果是達成「真正」協議，即中美在各方面都有進展，而美國又願意降低去年起實施的中國進口貨品關稅稅率，在知識產權偷竊方面又有協議的話，那麼，2019年企業盈利最少會因此增加1至2%，這是市場未反映的因素。一旦如此，投資者在過去1年被抑壓的入市意欲會「大爆發」。



由於標指周二(2月19日)收報2,779點，故10%上升空間意味着再創歷史新高。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/