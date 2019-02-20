樓價UPDATES︰太古城三房戶放盤一年減價沽出

樓市升溫，部分放盤多時的單位亦獲承接，鰂魚涌太古城有大單位放盤一年，累減420萬元後易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●太古城本月暫錄約16宗成交，平均實用呎價19,600元。近日海天閣低層H室，實用面積760方呎，以三房包括套房間隔，業主於去年2月以1,800萬元放盤，日前減至1,380萬元易手，實用呎價18,158元。原業主於2007年以542萬元入市，帳面獲利838萬元。



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九龍區



●將軍澳居屋廣明苑廣盈閣高層11室，實用面積594方呎，以三房間隔，座向東南享園景。單位於去年12月放盤，叫價800萬元，上月調低叫價至750萬元，累減142萬元或約18%，最終獲一名區外買家於已補價自由市場以658萬元承接，實用呎價11,077元，低市價約10%。



●將軍澳清水灣半島8座中層H室三房戶，實用面積608方呎，獲同區用家斥約795萬元買入，實用呎價約13,076元。上址為原業主於2001年4月以264.2萬元購得，帳面獲利約530.8萬元。



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新界區



●近期樓市氣氛回暖，買家入市信心增強。馬鞍山翠擁華庭7座高層C室三房戶，實用面積858方呎，座向東南望山景。單位原開價1,150萬元，放盤超過8個月，剛以980萬元沽出，實用呎價11,422元。原業主於2015年1月以725萬元入市，期內升值約35%。



●屯門公屋良景邨8座中層12室，實用面積531方呎，有外區綠表買家鍾情該單位附設裝修及大部分家具，可即買即住，於已補價自由市場以278萬元購入，實用呎價5,235元。



●大圍聚龍居12座低層A室，向南望開揚景，實用面積約942方呎。有租客於區內物色單位不久，見上址景觀不俗，睇樓數次即成功議價約50萬元，以1,350萬元購入，實用呎價約14,331元。



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