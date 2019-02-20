就在剛剛　這家銀行的純利被罰光了！

外國媒體報道，法國法院裁定瑞銀集團(UBS)幫助法國客戶逃稅、洗錢罪成，將面對法國檢察官提出的37億歐元(42億美元)罰款，及法國政府要求的另外16億歐元的賠償。



受此消息影響，瑞銀美股市前下跌4%，但瑞銀法律總顧問表示，將對判決提出上訴。



裁決標誌着歷時7年的調查結束，罰款金額更是創紀錄，這超過了公司2018年的總淨利潤。瑞銀上個月公布，2018年淨利潤為49億美元。



法國檢方稱，瑞銀在支持逃稅客戶方面是「系統性的」，並指銀行家們使用沒有任何表示的名片，並裝備可快速刪除數據軟件的電腦。

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