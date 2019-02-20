中國消費信心10年最低　大摩料下半年才改善

外國傳媒報道，摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強指出，目前中國消費者信心處於10年低位，料下半年反彈。



由於中國沒有公布官方消費者信心指標，故邢自強以5個指標加權平均值推算消費情緒，包括：官方零售銷售、消費信貸、汽車銷售、航空出行，以及餐飲業表現。他指出，這指標於去年底跌至2008年以來最低。



他表示，消費信心低迷是因民眾面臨各方壓力，例如去年政府整治了風險高企的P2P貸款平台，再加上隨着樓價升幅放緩，相關財富效應有所消退，更關鍵是去年10月以來民眾對就業市場、薪金，以及就業前景感到擔憂。



不過，他估計消費情緒將於下半年有改善，主因是中央已增加了基建和上游行業開支，這一切都需要時間滲透到下游民間行業。隨着許多高風險的融資平台已關閉，地方政府也開始放鬆買樓限制，就業前景將受到政府刺激方案提振。

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