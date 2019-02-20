瑞銀列拖累香港經濟三大「元兇」

瑞士銀行發表報告，唱淡香港經濟前景！該行列出拖累本港經濟增長三大「元兇」，包括貿易增長大幅放緩、樓市交投轉淡，以及大灣區或打擊本港樓市。即使旅遊業強勁或可帶來緩衝，惟恐「旺丁唔旺財」，因此將2018至2020年的本港經濟增長預測，分別下調至3.2%、2.7%，以及3%。



瑞銀原先對香港2018至2020年經濟增長預測，分別為3.8%、3%，以及3.2%，但本港貿易增長去年底急劇放緩，由去年10月份增長10.9%，到去年12月份僅增長2.1%，加上該行調低今年中國出口增長預測至4%，按年大減5.9個百分點，勢必拖累香港外貿表現，預期今年香港整體出口增長將由2018年的7.9%顯著放緩至3%，與貿易相關的服務，如交通、倉儲、財務及保險等行業無可避免會受到影響。



此外，香港樓市自去年中開始轉弱，截至今年1月止，中原城市領先指數已由去年7月的高位累跌9.4%，足見樓市交投已明顯收縮，估計樓市調整仍然會持續6至12個月。不過，該行又稱，樓價急跌的機會不大，主要是由於現時香港私人住宅空置率僅在3至4%的低水平，反映樓市需求仍然健康，加上美國加息週期對樓市影響有限，而港府亦有足夠的政策去支持樓市。



該行又提及，大灣區發展或可提振香港經濟，惟部分行業將會受到衝擊，尤其是地產方面。另方面，雖然在港珠澳大橋等基建帶動下，今年整體訪港旅客數量有望延續去年增長勢頭，惟在負財富效應及整體經濟疲弱影響下，相信今年本港零售銷售表現僅溫和。



不過，中信銀行(國際)首席經濟師廖群認為，拖累本港經濟增長放緩的主因並非樓市低迷，而是外部因素所造成，包括中美兩國貿易糾紛遲遲未解決、全球經濟增長放緩，以及中國出口貿易數據轉差等。他預期，本港今年經濟增長放緩態勢未有改變，惟GDP跌穿2%的機會不大，預料會維持在2.3至2.4%間。然而，一旦中美貿易戰再度升級，本港或會陷入衰退危機。



他續指，本港樓價下跌，或會間接令市民消費意慾減少，但實質影響不會太大，主要是香港房地產對內地買家來說仍具一定吸引力。他預期本港樓價調整仍會持續一段時間，最好的情況下，樓價於今年第三季可回穩，最壞的情況下則須待第四季才反彈。



事實上，港府財金官員早前已唱淡香港經濟，不但預測去年本港第四季GDP增長低於1.5%，為全年表現最差的一季，2018年全年GDP增長亦僅為3%，較港府原先預期的3.2%為低。

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