小米9尊享版售3999元人幣　與華為Mate 20相若

小米集團(01810)今日在北京召開新品發布會，推出2019年年度旗艦手機小米9系列，最高配版為透明尊享版，內存高達12GB+128GB，售價3,999元人民幣(下同)，與小米集團董事長雷軍日前透露價格相若，亦與華為去年底開售新機Mate 20系列起步售價相若。



雷軍指出，小米9是小米品牌第一款旗艦產品，代號為「戰鬥天使」。而小米9前面使用一塊6.39英寸AMOLED的水滴屏，屏幕比例為19.5：9。



值得一提的是，小米9全系列搭載高通今年最新的驍龍855處理器，單核性能相比驍龍845提升最高45%。同時，驍龍855採用全新Adreno 640 GPU，性能相比驍龍845提升20%。除此之外，驍龍855還內置了Hexagon 690處理器，增強AI運算能力。



小米9前置為一顆2,000萬相機，支持人像模式。結合AI算法，能夠自動美顏，自動識別拍照模式等功能。配備內置3,300mAh電池，支持無線充電。



價格方面，電軍日前公開表示，小米9要擺脫性價比，今次小米9的6GB+128GB售價2,999元，8GB+128GB售價3,299元，透明尊享版12GB+256GB，並增加7P+f1.47大光圈鏡頭，售價也只是3,999元起，與華為高端手機Mate 20系列手機3,999元起步價相若，但性能郤更勝一籌。是否不再性價比，見仁見智!



小米9於今日開啟預定，2月26日開售。



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