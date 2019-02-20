【專家分析】中港股市值飆近10萬億　仲有得上？

滬深股市在外資積極買入加持下，年初至今累積漲幅超過一成，連帶香港股市亦受惠。截至本周三(20日)為止，今年恒生指數累積上漲2,668點或10.32%、國企指數累積上漲1,104點或10.91%，期內中港股市市值合共增加超過9.67萬億元！



－－－－－－

●A股：外資買入規模突破千億元關

市場憧憬MSCI明晟會提高A股於旗下指數的權重，年初至今外資透過滬股通及深股通淨買入規模突破千億元關，高達1,037.7億元人民幣(下同)。受惠外資積極流入，滬深股市持續向好，滬綜指1月至今累漲10.71%，若單計每年首兩個月，更有機會創2009年之後最佳表現。



大市顯著反彈，滬深兩市截至本周三為止，總市值累積增加5.67萬億元，相當於約6.74萬億港元。不過，有外資大行預期，中國股票進一步向上空間有限。



包括花旗在內等外資券商預期，若MSCI明晟下周宣布將A股納入權重由目前5%增至20%，將加快外資流入A股步伐。瑞銀亦預期，這有望帶動約600億美元外資流入A股市場。



瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，是次A股反彈較預期更強勁、更早。主要支持內地市場向上的利好因素包括內地持續推出寬鬆措施、中美貿易談判頻傳佳音等。不過，MSCI中國指數年初至今已累積雙位數漲幅，超過該行預期，因此預期今年餘下時間再漲空間有限。



有內地券商亦表示，近期A股漲勢恐難持續，原因是缺乏基本因素支持，認同今年內地股市主要指數難再有突破，除非企業盈利改善。儘管如此，但有分析認為A股整體估值仍相當吸引，例如滬深300指數目前市盈率低於13倍，反映A股仍具投資潛力。



中國人民銀行周三重啟逆回購操作，由於同日沒有逆回購到期，因此淨投於200億元，為農曆新年之後首次。人行再度「放水」，加上外資流入穩步增加，滬深股市周三反覆靠穩。其中，滬綜指早段曾漲0.43%，午後一度倒跌0.57%，收市微升0.2%，報2,761點。深成指收市微升0.39%，報8,473點，創去年9月5日來收市高位。



－－－－－－

●港股：收市創半年高 重越牛熊線

滬深股市向好勢有利中資保險股的投資收益，中國人壽(02628)股價周三再漲4.25%，突破20港元(下同)關。港股在友邦保險(01299)及內險股帶動下，恒生指數周三反彈285點，收報28,514點，創2018年8月9日之後收市新高，重越28,500點關及250天牛熊分界線，市值單日增加逾3,332億元。



恒指周三開市上漲176點後，最多曾漲371點，高見28,599點；國企指數漲幅曾擴至175點，高見11,292點，收市依然漲112點，報11,229點。港股總成交逾千億元，達1,088億元。



全日有1,042隻股份上揚，國壽曾漲5.26%，收市仍漲逾4%，報20.6元，再度榮膺最大漲幅藍籌股。友邦股價再創新高，收報75.75元，漲2.08%。騰訊收市漲1.25%，報341元。



星展唯高達指出，內地流動性或已重新進入擴張周期，利好內地股市，而內險股的內涵值及盈利能力與股市的關連度高，即使去年第四季盈利表現或令人失望，但低基數卻為內險股今年締造一個好開始，建議投資者換貨至對股市投資較敏感的內險股，重申中國平安(02318)、中國太平(00966)及中國太保(02601)的「買入」投資評級。



大華繼顯執行董事梁偉源表示，市場憧憬中美貿易談判會取得進展，倘雙方能達成諒解備忘錄或框架協議，恒指有望衝上29,000點。他又說，短期內尚有多項正面消息，例如本月底前MSCI明晟或公布調高A股於旗下指數的權重，3月初投資又會炒作內地兩會的政策消息，可能要到3月中後大市才會出現調整。



他又稱，由於1月份港股漲勢過急，不少長線基金「追唔夠貨」，因此即使有投資者近日趁高獲利沽貨，亦有長線基金承接，令港股「跌唔落」，若大市進一步破位，相信長線基金或繼續追入。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，現時恒指正經歷估值收復期，後市有機會漲至29,000點水平，但29,129點阻力極大。他又預期，市場之後會重新注視企業盈利與經濟數據等基本因素，令今年恒指出現「高低高」走勢。至於部分5G概念股，他認為已出現「炒過龍」的情況。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth