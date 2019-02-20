美圖收購DE進軍遊戲市場　股價翻身真係有望？

美圖公司(01357)周二(20日)公布，收購樂遊科技(01089)旗下公司Horizon的31%股權，以此間接取得遊戲開發商Digital Extremes的部分股權。消息刺激美圖股價曾升近半成，高見3.24元，到收市仍升近3%。美圖進軍遊戲市場，料將是其業務轉型的重要一步。



是次交易的賣方樂遊科技，於2018年上半年收入達到1.08億美元，按年增幅達77%。這正是Digital Extremes研發的主力遊戲《Warframe》的功勞。



《Warframe》是知名的第三人稱射擊遊戲，於2018年9月時，曾錄得遊戲同時在線人數(concurrent players)逾13.1萬，創下歷史新高。樂遊在中期報告中表示，其收入大幅增長是靠《Warframe》的強勁表現所帶動。



不過，儘管從往績而言，《Warframe》確實創造了具大的收益；但值得注意的是，該遊戲正面臨着強勁的競爭對手的挑戰。



美國大型遊戲公司藝電(Electronic Art，EA)發行的主力遊戲《Anthem》(冒險聖歌)，將於本周五(2月20日)正式上市。事實上，EA早就投放了大量資源在該遊戲上；在消費電子展中(CES 2019)中更不遺餘力地宣傳。



由於《Anthem》的玩法及風格與《Warframe》非常相似，料會分去《Warframe》不少的市場份額，打擊其盈利能力。



更重要的是，數周前EA推出的「食雞」大逃殺遊戲《Apex Legends》，在近乎「零宣傳」的情況下悄然上市，結果竟大受歡迎，在一周內玩家人數突破2,500萬！打破了最受歡迎的同類遊戲《Fortnite》的紀錄，使業績不佳的EA股價單日暴漲逾16%。



美圖在這個時間點上收購Digital Extremes股權，正好要面對來自EA旗艦遊戲的挑戰；若EA再度創下奇迹，美圖進軍遊戲市場的第一步恐會遭到挫折。



【股價爆升！季績遠遜預期 EA靠「食雞」翻身】

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