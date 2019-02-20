Apple盈利新亮點！研一個App通用iPhone、iPad、Mac

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)繼續尋求盈利新亮點，有意讓軟件編程人員更輕鬆地編寫適合蘋果公司所有主要設備的工具、遊戲及其他應用程式(App)。通過這項大刀闊斧的改革來鼓勵App開發，最終提高營業收入。



消息人士表示，這項計劃代號為「Marzipan」，最終目標是到2021年幫助開發人員構建一款iPhone、iPad、Mac電腦都通用的App。此舉有望激發新軟件開發，從而提高蘋果公司產品的功用。



每個新App都為蘋果公司帶來新的收入機會，因這減少很多相關App的採購和訂閱。事實上，該公司已將服務部門定位為主要增長領域，今年3月底擬宣布兩項新服務，即優質蘋果公司新聞訂閱和原創視頻內容。



據悉，蘋果公司計劃讓開發人員通過一個新的軟件開發工具，將iPad的App移植到Mac電腦，最早會在6月舉行的年度開發者大會上發布。在2020年，蘋果公司計劃將這款開發工具拓展到iPhone，從而以相同方式將iPhone的App轉換為Mac應用。蘋果公司工程師認為此舉頗具挑戰性，因iPhone屏幕比Mac電腦顯示器小得多。



到2021年，開發人員將能把iPhone、iPad、Mac的App合併到一個App或所謂的「通用二進制」。這意味着開發人員不必再向蘋果公司App商店提交不同版本的App，人們可以直接從Mac電腦下載iOS應用程序，實際上將App商店合而為一。

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