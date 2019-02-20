智能揚聲器銷量大爆發　去年全球售8620萬台

國際市場調查機構Strategy Analytics最新報告稱，去年第四季全球智能揚聲器銷量勁爆，達到3,850萬台，較去年第三季的2,260萬台按季增長95%，單季銷量更已超逾2017年全年銷量3,200萬台。而去年全年總銷量計則達到8,620萬台。



亞馬遜智能揚聲器銷量遙遙領先。亞馬遜Echo銷量第四季環比增長91%，達到1,370萬台，市場份額達35.5%。Alphabet旗下智能揚聲器銷量排第2位，期內售出1,150萬台，市場份額約30%。



阿里巴巴、百度和小米在同期市佔率排全球第3至5名。阿里巴巴銷量增長30%，達280萬台，市場份額為7.3%，領先百度和小米分別銷量220萬台和180萬台，市場份額分別為5.7%和4.6%。



蘋果公司HomePod第四季出貨量160萬台，較第三季110萬台環比增長45%，但市場份額卻微降至4.1%，排全球銷量第6名。



Strategy Analytics估計，全球約有6,000萬家庭目前擁有至少一台智能揚聲器。該公司指，現在幾乎可以斷定，智能揚聲器並非曇花一現。



分析認為，2024年和2025年全球智能揚聲器市場規模將分別達到300億和400億美元。從這些數據來看，似乎並不誇張。



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