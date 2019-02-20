夜市UPDATES：等待聯儲變鴿真相　美股無方向

投資者在美國聯儲局公布最新會議紀要前，同樣保持「耐性」！美股早段靠穩，道指報25,897點，升6點；標指報2,780點，走勢持平；納指報7,502點，升15點。



全球聚焦周四凌晨公布的聯儲局會議紀要，探究美聯儲為何「一夜變鴿」。去年12月，聯儲局還在暗示進一步加息，但僅僅六周後，就在1月政策會議上暗示可能不會進一步加息。



不過，篤定聯儲局已結束加息有風險，BMO Capital Markets利率策略師Jon Hill表示，聯儲局的口風變成「我不知道」，但僅僅說「我不知道」並不意味着未來不會再加息。



美國福特汽車公司(Ford)將關閉位於巴西工廠，涉及逾2,700個職位。這次關閉工廠的計劃，很可能意味福特退出南美洲的重型商用貨車市場。公司股價升1%



港股期指夜市小幅走強，目前報28,553點，升43點，高水39點。



英國首相文翠珊前往布魯塞爾，與歐盟委員會主席容克會面，歐股普遍向好。英股升0.4%；法股升0.36%，德股升0.49%。



【22:38】美國聯儲局公布上月議息會議紀錄前，美股開市早段好淡爭持，道指升20點，至25,911點；納指升12點，至7,499點；標指升1點，至2,780點。



藥品連鎖店CVS上季收入較預期遜色，全年盈利預測亦遜預期，股價早段跌8.09%至64.22美元。



就任電動車生產商特斯拉(Tesla)法律顧問短短兩個月的Dan Butswinkas宣布離任，Tesla股價早段跌0.62%至303.75美元。



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