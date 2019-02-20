國泰貨運量連跌3個月

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，今年1月貨運量按年下跌3.4%，連跌三個月。證券界人士認為，市場競爭加劇及貿戰影響下，對國泰貨運前景感到憂慮。



該公司公布，國泰航空及國泰港龍航空今年1月運載的貨物及郵件合共16.67萬公噸，按年錄明顯跌幅，同時月內運載率下跌3.8個百分點至61.6%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，今年的農曆新年較去年早開始，因此1月及2月的客運及貨運收益數字並不宜與去年直接比較。但他補充，貨運方面，農曆新年假期前夕的需求較往年略為遜色，故1月的貨運收益按年錄得負增長。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中美貿易紛爭解決之前，國泰的貨運業務將會持續受壓，同時該公司面對市場競爭者愈來愈多，在目前整體經濟放緩下，廠商自然會「識揀」，若國泰為保持貨運生意額便要犧牲利潤，更相信該公司高利潤年代已過去。他續指，國泰客運方面則同樣備受挑戰，近年已受到廉航激烈競爭帶來的打擊。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

