財經評論：經濟融合非易事　效益未顯先添憂

近日內地出台《珠三角區域性合作發展綱領》文件。查實回歸以來，中港經濟和金融連繫日趨緊密，可香港經濟發展卻陷入瓶頸，社會貧富懸殊，置業安居更難過登天。到底未來在進一步加強兩地經濟融合上，如何能夠真正惠及經濟民生，港府有必要反省和檢討，否則協同效益尚未可知，添煩添亂卻就在眼前！



回歸以來，早在沙士年已有泛珠三角區域合作，繼而有《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)、近幾年則有兩地股市互聯互通，基建則有港珠澳大橋、西九高鐵等，可見兩地經濟和金融合作日趨緊密。問題是，這些年香港經濟發展缺乏突破，居民生活質素和經濟競爭力下降，何解？



無錯，多了內地資金來港投資，炒股炒樓。有能力跟炒的，自然富貴；無能力炒賣的，便愈窮愈見鬼。究其原因，這些年香港政府只管依賴內地在旅遊、金融、地產方面的支持，卻漠視經濟結構單一化問題愈趨嚴重。事實上，香港早已失落全球第一貨櫃港美譽，去年更跌至第七位；旅遊業依賴內地訪客，如今旺丁不旺財，卻對民生造成諸多滋擾。



金融方面，互聯互通開通了，但港股國際化褪色，僅靠內地熱錢支撐，至近年內地投資遇冷，港股的流動性問題便敗露。至於樓市，大量內地資金炒高地價，投資需求更激化供不應求的問題，土地政策爭拗不斷。小市民窮盡一生都難以上車，公屋申請人龍沒有最長，只有更長！



若然兩地經濟融合，能促進香港經濟繁榮，改善居民生活，安居樂業，當然是好事。偏偏如今港人的生活和營商環境不比往時，1月份採購經理指數(PMI)已連續十個月處於收縮區間。到底問題出在哪裏，政府仍欠市民一個交代。



在國家主導的區域經濟合作發展下，未來十年鄰近城市將據各自的軌道加快發展，城市之間縱使各有發展目標，但資源競爭加劇是無可避免。香港的問題在於政府官僚水平不堪，對經濟缺乏長遠規劃，搞中藥港、郵輪碼頭與創科，都是有頭威冇尾陣。政府施政失誤，社會怨氣大，區域經濟發展下城市間的競爭加劇，反成失落者埋怨的對象，高呼資源被奪，煩惱飯碗不保。事實是香港自己在蹉跎歲月，能怪誰？



正當政府自誇香港可當區域發展「領頭羊」，亦有人大力反對「被規劃」，總之夜郎自大表露無遺。其實，這個地區規劃正正是一份催促香港經濟要急起直追的最後通牒。香港，你清醒未？

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