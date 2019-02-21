古勝：板塊輪流炒　內需股尋寶

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股走勢梅花間竹，日升日跌，周三恒指再現反彈，早段抽上28,599點創逾半年高位，最終升285點收報28,514點，主板成交增至1,086億元。



周三市況有幾點值得留意，首先港股午後又係無力，且波幅進一步收窄，再考慮到周二都係先高後低走勢，反映市場上升動力主要都來自過夜盤，即市升幅其實有限，投資者如果早市買貨，又唔揸過夜的話，隨時又係「啱邊輸錢」。



其次，市場押注中美貿易談判結果正面，若真係傾得成，加上恒指10天線約28,217點，快將上破250天牛熊分界線約28,305點而出現黃金交叉，在基本因素配合技術走勢好轉下，港股短線爆上的機會確實存在。所以現階段就算唔買，都唔好沽，事關睇番上一次即2016年7月恒指出現同類型黃金交叉，恒指與之後高位計就足足累升萬二點，所以真係唔講得笑！



板塊走勢正如日前所言，除非有新國策出台，否則延續「慣性方向」發展機會頗大。周三乳業股就受惠於內地提出奶業振興行動刺激，現代牧業(01117)、蒙牛乳業(02319)、莊園牧場(01533)及原生態牧業(01431)周三升幅分別達3至12%，不妨從中尋寶。



睇番中央《一號文件》提及實施奶業振興行動，包括加強優質奶源基地建設，升級改造中小奶牛養殖場，實施嬰幼兒配方奶粉提升行動等，均有利行業發展。如果從基本面分析，內地實體經濟受中美貿易戰打擊，中央致力維穩，便要從內需及基建等可控範圍着手。同時內地人口紅利競爭優勢漸失，估計未來或有進一步放寬生育的政策出台，行業前景轉趨樂觀。



策略上，建議選作為龍頭的蒙牛以及近期鑊氣較濃的H&H國際(01112)，兩者往績市盈率分別約39倍及26倍，唔算太平，但勝在基本面穩定，仍值得吼位吸納。

近幾個月，國際金價反覆向上，連帶金礦股都係威係勢。招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)及山東黃金(01787)走勢都好突出。



雖然話美元反彈及市場憧憬中美貿易談判有轉機，會令避險情緒降低，照計金價應作調整，惟投資者似乎十分重視聯儲局持續放鴿，尤其是對未來縮表行動保持靈活性等言論，刺激金價周三中午見1,345美元。既然金礦股強勢未改，亦可順勢上車，當中建議揀半新股山東黃金，此股勝在無蟹貨，目標25元，止蝕位20元。



另外，如博香港消費市道離底不遠的話，亦可關注六福集團(00590)一類的金飾股。六福往績市盈率約10倍，息率4.4厘，估值吸引，近期股價呈圓底上升形態，同樣可小注怡情。

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