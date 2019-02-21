陳蓓敏：國策支持　燃氣股重現動力

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，美股周二復市做好，短線重要事項漸見明朗，有助紓緩市場悲觀情緒。明年為美國總統選舉年，特朗普料必心機盡算，以圖爭取連任，而反對派亦竭力反擊。美墨圍牆一事，美國有16個州份入稟控告總統無權宣布緊急狀態，若事情再深化發酵，必影響特朗普之選票。



周三外圍股市雖然變化不大，但港股受在岸人民幣突見強勢，再有大灣區宣講會，恒指曾破年內頂位28,599點。多間本地地產股破頂，滙豐控股(00005)公布全年業績，平淡乏驚喜，料見短線股價在65至70元間上落。現價息率為6厘，市帳率為0.92倍，對股價有支持作用。



相比下，恒生銀行(00011)以慣性勝利者贏得口碑，料股價有積極上升空間。近期相關銀行公布業績，本地和內地業務保持良性增長，熱錢積極部署流入優質權重股。



沉靜一段日子的燃氣股，周三見成交配合升勢，可多加留意。華潤燃氣(01193)去年中期溢利按年升25.3%，至逾26億元，期內營業額升34.8%，預期工業和農村「煤改氣」可帶來需求增加。



國策除在2020年啟動5G外，亦有增加全國天然氣能源布局，以改善環境污染，定下天然氣消耗總量由目前佔全國能源消耗6%升至10%。建議候低吸納，目標38元，止蝕32.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有滙控、客戶持有滙控及恒生，證監會註冊編號：ACG 082)

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