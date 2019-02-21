金曹：企穩250天線方能樂觀

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，上周三恒指突破了俗稱牛熊分界的250天線，由於今次距離2018年2月的展開下跌剛好約一年，距6月由31,500點開始的跌浪，調整了6個月至1年，時間勉強足夠，後市能否繼續向上，取決於影響2018年的五個負面因素能否盡快消除：即中美貿易摩擦持續、內地公司債務違約風險增加、美國繼續加息、美匯持續強勢以及歐洲政治局勢不穩。



以目前情況判斷，由於今次主動牽起貿易戰的對手是美國總統特朗普，他不按常理出牌，最近因民主黨控制的眾議院不批出50億美元興建美墨圍牆，竟可宣布美國進入緊急狀態。此種不惜動用一切手段達到目的之手法，故現階段就覺得貿易戰可順利解決，是有很大的疑問。



今年2月雖然成功由低位突破了250天線，也要小心大市在1月的結算位27,552整固較長時間，情況有點像去年3月6日在3萬點心理關口之上爭持，結算價在30,053至30,337點的不夠400點行了三個月，之後又用三個月時間(6至8月)在28,240至28,644點窄幅行了三個月。



目前只能審慎看好，如果2月期指結算，恒指仍能明顯企穩上周三突破向上的收市價28,497點，將波幅拉開，後市是比較樂觀，否則未來兩個月期指結算也可能維持27,500至28,000點附近區間。



由於傳出人民幣維持穩定的條款或將寫入中美貿易協議內，避免中國以人民幣貶值手法消解美國增加入口關稅的影響。如消息屬實，是有利港股及A股上升。因近年人民幣匯價出現波動之後，港股跟升或跟跌的機會很大，人民幣強，那港股的走勢會比較好，特別是對內險股有利，因現金流入生意，又無負債，人民幣升值，令所持有的資產兌美元也自動升值，吸引外資投放資金。



中國人壽(02628)一向是外資吸納中資股的標的，最近活躍Call成交維持在22元，加上預計2019年盈利會大幅改善，以每股預計盈利1.5元，用較保守的15倍市盈率估值，2019年見15 x 1.5 = 22.5元，也符合第1季活躍期權部署。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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