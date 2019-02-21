東方日報B2：外資湧入沖起　中港股市值飆十萬億

滬深股市在外資積極買入加持下，年初至今累積漲幅超過一成，連帶香港股市亦受惠。截至本周三為止，今年恒生指數累積上漲2,668點或10.32%、國企指數累積上漲1,104點或10.91%，期內中港股市市值合共增加超過9.67萬億元！



市場憧憬MSCI明晟會提高A股於旗下指數的權重，年內外資透過滬股通及深股通淨買入規模突破千億元關，超過1,037億元人民幣(下同)。受惠外資流入，滬深股市持續向好，滬綜指1月至今累漲10.71%，若單計每年首兩個月，更有機會創2009年後最佳表現。



大市顯著反彈，滬深兩市截至本周三為止，總市值累積增加5.67萬億元，相當於約6.74萬億港元。不過，有外資大行預期，中國股票進一步向上空間有限。



包括花旗在內等外資券商預期，若MSCI明晟下周宣布將A股納入權重由目前5%增至20%，將加快外資流入A股步伐。瑞銀亦預期，這有望帶動約600億美元外資流入A股市場。



瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，是次A股反彈較預期更強勁、更早。主要支持內地市場向上的利好因素包括內地持續推出寬鬆措施、中美貿易談判頻傳佳音等。不過，MSCI中國指數年初至今已累積雙位數漲幅，超過該行預期，因此預期今年餘下時間再漲空間有限。



有內地券商亦表示，近期A股漲勢恐難持續，原因是缺乏基本因素支持，認同今年內地股市主要指數難再有突破，除非企業盈利改善。儘管如此，但有分析認為A股整體估值仍相當吸引，例如滬深300指數目前市盈率低於13倍，反映A股仍具投資潛力。



中國人民銀行周三重啟逆回購操作，由於沒有逆回購到期，因此淨投放200億元，為農曆新年後首次。滬深股市反覆靠穩。其中，滬綜指早段曾漲0.43%，午後一度倒跌0.57%，收市微升0.2%，報2,761點。



深成指走勢相若，早段漲0.56%之後，一度轉跌0.8%，尾市再度拗腰向上，收市微升0.39%，報8,473點，創去年9月5日來收市高位。深圳創業板指數更波動，最多曾跌1.29%，一度跌穿1,400點，低見1,387點，收市止跌回穩，微升0.17%，報1,408點。



周三滬深兩市主板成交額不足5,000億元，合共僅約4,992億元，較對上一個交易日減少17.58%。不過，滬股通及深股通分別淨買入29.33億元及18.24億元，為連續第16個交易日淨買入。今年1月至今，滬股通及深股通累積淨買入559.42億元及478.27億元。

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