彭偉新：思城業務早着先機

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股雖然在周二滙豐控股(00005)公布業績後由升轉跌，但相信未會影響到大市的反彈走勢，周三已再度重上250天線。



美股仍然偏強，更已收復了整個自去年10月見頂後所形成的回調走勢之61.8%，以技術走勢來說，股有繼續試回之前高位的機會，因此，對港股相信會有正面的支持。尤其是恒指在經歷1月3日至今的反彈，已收復了由去年1月高位33,484點開始形成的跌浪總跌幅的38.2%，所以恒指只要能企穩在27,957點支持，仍可繼續反彈，並以整個跌浪總跌幅的61.8%反彈作為目標，該目標會是30,000點。



思城控股(01486)主業為提供綜合建築設計服務，集團管理層為行內知名人士。集團自北控集團入股後，便銳意透過新股東加大在內地及香港市場以外的業務發展。集團早着先機，之前入股了isBIM以發展建築資訊模型(BIM)業務，並在深圳成立了大灣區創科中心，以推動集團的科研及配合香港及內地建造業在BIM的運用。



日前中央公布粵港澳大灣區的發展綱要，更是集團極佳的發展機會，透過參與區內的發展規劃，把BIM的應用推向內地全國。



思城去年2月及5月曾兩次升上4.6元後見頂回落，在去年9月守250天線後，股價跌至1.92元才見底，預期大灣區發展綱要對集團未來的業務有帶動作用，股價相信可逐步反彈。若以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，上望3.6元，可在2.45元買入，跌穿2.2元止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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