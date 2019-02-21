楊俊文：大市短線再升空間不大

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判期間，美方明言促中方要阻人民幣貶值，換言之更希望人民幣升值，人民幣應聲向上，兌1美元直逼6.70水平。6.7是上一次高位，如能突破此關口，人民幣有望改變長期下跌的弱勢，變為相對穩定的貨幣。人民幣升，對港股非常有利，對內地資金來說，人民幣升值即買港股可以打折。



同時間，美股上升，大部分資產價格都回升，連比特幣都上升，證明全球資金又再投入風險資產。每當市場氣氛愈好，日圓避險角色就會降低，日圓匯價弱，對全世界資產價格都有利。



英國方面，整天都說首相文翠珊政府的脫歐面臨失敗，儘管全球傳媒如何誇大脫歐的危機有多深，但數字最誠實，英鎊匯價不跌反升，證明真金白銀有能力影響市場的投資者早已押注脫歐留歐不會有大影響，否則英鎊一早應該是兌港元9.2，而不是10.2。



日圓弱、人民幣升、減少或減慢減加息，全都是利好港股的因素，恒指易升難跌。不過，指數短期已升了4,000點，再升空間已不大。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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