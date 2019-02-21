皇冠績劣　股價曾瀉7%

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)最新公布的半年業績遠遜市場預期，當中貴賓賭廳收益按年更大跌12.2%。績差的消息拖累該公司澳洲股價周三(20日)一度瀉近7%，收市仍挫5.3%至每股11.55澳元。



公司管理層解釋，由於中國經濟疲軟，以及政府打壓奢華消費，改變中國富豪以往的博彩習慣，這些都令公司的貴賓賭廳生意受到影響。



公司披露，截至2018年12月底止的6個月，歸屬於母公司的標準化稅後盈利1.94億澳元(約10.89億港元)，按年僅增0.9%。相較投資銀行麥格理和摩根大通早前分別預測的2.03億和2.21億澳元低。



期內標準化EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)按年減少6.5%至4.18億澳元。其中，貴賓賭廳的收益表現最差，按年大幅下跌12.2%至199億澳元。



公司旗艦墨爾本皇冠賭場，標準化貴賓賭廳收益按年亦大跌11.2%，拖累其標準化EBITDA下跌3.2%至3.14億澳元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

