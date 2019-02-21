林嘉麒：成交配合　港股上試兩萬九

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，滙豐控股(00005)業績令人失望，周二下午開始轉弱，曾拖累恒指失守250天線。不過，周三恒指已不受滙控影響，再次突破年內高位，暫時仍算硬淨。主因是市傳中美貿易磋商，其中一個條件是人民幣不可以貶值，人民幣迅即升至6.70水平。人民幣短期向好，資產價格上升，A股走勢亦會不俗。



事實上，A股已連日攀升，周二滬深兩市成交金額更高達6,058億元人民幣，是11個月以來首次突破6,000億元。滬綜指自上周重上2,700點水平後，正挑戰去年9月時的水平。相較十一個月前，滬綜指在3,000點以上，現時指數表現仍屬落後。目前成交已見放大，或許在暗示A股有望再上更高水平。



再者，A股創業板成交額相比滬深兩市顯著增加，其表現更有象徵意義。創業板周二成交額高達1,016億元人民幣，雖然只及歷史最高金額的一半，但成交量卻是歷史最高紀錄，達到1.028億手，比2015年大牛市時的成交量還要高。



對比歷史走勢，創業板指數目前大致跟2015年大牛市初期的位置相若，而成交量幾乎是當時的3倍，反映游資流入股市態度開放，故中資券商股近日走勢凌厲。假如可維持相當的成交量，A股好，港股也自然好。再者，南水北上資金明顯，年初至今淨流入有千億元，反映外資取態是看好。



回到港股，恒指在友邦保險(01299)、吉利汽車(00175)及中國人壽(02628)等股份發力下，成交再次過千億，成交配合突破，加上A股表現不俗，後市理應看好。理論上，繼續上試29,000點水平難度不大。



恒指已再次收復250天線(28,305點)，10天線也上移至28,217點，本周10天線是支持，即是當恒指接近10天線是短線買入機會，而上周五低位27,800點是在反映投資者擔心中美貿易磋商會出意外，現時市場對中美會談結果正面，此水平支持力應該相當大，不跌穿的話，短線仍看好，目標範圍在29,000至30,000點水平。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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