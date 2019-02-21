鄧澤堂：風險仍在　不宜高追

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，中美兩國貿易談判重開，外電報道指，貨幣政策將會是其中一項討論議題，美方要求中方作出承諾，保持人民幣匯價平穩，以避免中方利用匯率貶值措施，抵銷美國實施關稅造成的負面影響。



美國投資者入市態度較審慎，而港股再升至28,500點水平之上，惟政治風險仍在，不建議高追，投資者宜注意風險。



股份方面，可留意大家樂(00341)。從去年底時公司公布之數據看到，集團中期收入按年增加1.7%，而其中毛利率因成本控制得宜，能夠擴闊0.4個百分點至12.3%；內地業務收入亦見增加7.7%。如果情況得以保持，公司全年業績亦應理想。



大家樂現價息率逾5厘，基本面穩健，同時股價以大成交上破，後市或會進一步上試。投資者不妨現水平留意，目標24.2元。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

