溫灼培：圓匯升值損日本經濟

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，日本央行行長黑田東彥周二指，強日圓損經濟，不排除隨時推更多量寬政策撐經濟。上述言論一出，日圓隨即跌至靠近111兌1美元水平。日央行為何要出口術推低日圓？



日本今年所要面對的營商環境實在艱巨。首先，剛過去的周日美國發表報告，主要論及進口汽車及汽車零件如何危害美國國家安全。有了這份報告，白宮隨時可用以作為對進口車及相關零件徵重關稅。此動作明顯是要逼歐盟及日本盡快與美國重新制訂貿易協議，這對日本商界來說是一大不穩定因素。



還有，到10月份日本將要加消費稅由8%增至10%，這是另一不穩因素。面對如此多不明朗因素，料會影響日本企業的投資信心。日企減少投資，國內經濟便會失去一大動力。



面對美國隨時要與日本重新訂立新的貿易條款，日本國內又準備加消費稅，以及企業有機會減少投資等負面因素，日本相信再難承受日圓匯價強勢對經濟帶來的衝擊，相信這正是導致日央行出口術阻日圓匯價上升的主因。既然日央行口術已出，提防往後日圓有機會轉弱，直至美日談判正式開展為止。

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