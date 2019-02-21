陳正犖：歐元下跌空間料有限

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局對加息及資產負債表政策的取態轉趨鴿派後，環球央行取態亦跟隨轉趨鴿派，當中包括歐洲央行。例如近期歐元區數據持續遜於市場預期，歐洲央行官員柯爾表示，經濟放緩的情況較央行預期顯著，鴿派言論或限制短期歐元表現。



不過，種種利淡歐元的消息，卻未有導致歐元匯價顯著下跌，仍保持於去年10月至今的區間上落，或反映歐元已陸續消化相關的負面消息。



此外，花旗編製的歐元區經濟數據驚喜指數已處於接近長期低水平，相信未來數據要優於預期變得更加容易，料歐元下跌空間或有限，有機會繼續維持區間上落格局。



技術上，歐元兌美元的相對強弱指數已有所回升，反映歐元下跌空間有限，短期或先行於1.1216至1.1570區間上落。

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