歐股收市做好　德國DAX上漲92點

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,228點，升49點或0.69%；法國CAC指數收報5,195點，升35點或0.69%；德國DAX指數收報11,401點，升92點或0.82%。



汽車股受追捧，福士汽車股價全日升2.44%；寶馬漲2.07%；戴姆勒升2.58%；標緻汽車上揚2.83%。



外媒報道，英國監管機構或會阻止連鎖超市J Sainsbury與同業Asda Group的合併計劃；前者股價逆市急挫15.16%。



嘉能可績後股價向好，收市上漲2.33%；該公司亦公布了20億美元的股份回購計劃。



德國醫療設備生產商Fresenius預期未來盈利增長擴大，並公布了涉10億歐元的股份回購計劃；股價升4.53%。

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